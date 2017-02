PSG : Verratti a un message pour les supporters du PSG avant le Barça

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Eloigné des terrains depuis plusieurs matches en raison d’un souci au mollet, Marco Verratti a fait son retour vendredi soir avec le Paris Saint-Germain contre Bordeaux. Et le moins que l’on puisse dire est que le milieu offensif du PSG a vite retrouvé ses repères et ses qualités. A quelques jours de recevoir le FC Barcelone en Ligue des champions c’est évidemment une bonne nouvelle pour le club de la capitale. D’autant plus que Marco Verratti est gonflé à bloc et croit vraiment Paris capable de signer un retentissant exploit.

« Oui, oui, je me sens très bien. J’ai beaucoup travaillé pendant mon absence. Je me sens prêt pour ce match.On a une manière de jouer et on ne doit pas la changer. On a de bonnes possibilités. On croit en nous. Cette période est bien meilleure, le match arrive au bon moment (…) Maintenant, on a plus d’expérience. Barcelone reste un peu favori, en venant chez nous. Mais comme je le dis toujours aux supporters, ils peuvent être tranquilles, on va se donner à 110 %. Si Barcelone gagne, on aura fait le maximum et on n’aura pas de regret. On peut leur poser des problèmes. Ce n’est pas une équipe impossible à battre. C’est sûr que les trois devant (Messi, Suarez, Neymar) figurent parmi les cinq meilleurs attaquants du monde. C’est difficile mais on doit être meilleurs qu’eux (…) Ce qui est important, c’est que ce match arrive à un moment où on a beaucoup de confiance. Si c’était arrivé dans la première partie de la saison, j’aurais été un peu préoccupé, mais on a changé », fait remarquer, dans Le Parisien, un Marco Verratti visiblement convaincu que le Paris Saint-Germain prend le Barça au meilleur moment. Des promesses à confirmer mardi soir au Parc des Princes.