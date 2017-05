PSG : Verratti a manqué d'élégance, ça ne dérange pas Riolo

Dans : PSG, Bastia, Ligue 1.

Samedi après-midi, le Paris Saint-Germain s’est défait, sans forcer du Sporting Club de Bastia (5-0), au Parc des Princes. Mais au-delà du score et des trois points engrangés par le club parisien, c’est le geste de Marco Verratti qui a beaucoup fait parler les observateurs après cette rencontre. Auteur du deuxième but du PSG, l’international italien a marqué de loin alors que Jean-Louis Leca prenait des nouvelles de Blaise Matuidi, visiblement touché dans la surface corse. Les réseaux sociaux se sont enflammés, au même titre que certains consultants ou anciens joueurs, désapprouvant un geste « manquant de fair-play ».

Sur son blog, Daniel Riolo est revenu sur ce geste, et refuse d’en faire tout une histoire. « Il y a eu l’incident Verratti. On ne doit jamais perdre une occasion d’être élégant. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent ce que j’avais dit à l’époque du France-Eire de 2009. Ça a même fini en « jingle ». Eh oui, je n’aime pas le geste et l’idée de Verratti. Mais pitié que personne ne vienne faire la leçon. En foot, c’est impossible. Comme je l’ai dit mille fois, c’est un sport de « garces » et si on se souvient aussi bien des gestes de fair-play dans ce sport, c’est qu’il y en a peu, très peu ! Le monde du foot n’est pas fair-play, c’est une réalité absolue ! L’histoire de ce sport ne va pas dans ce sens. On n’éduque pas le jeune footeux au fair-play, nulle part ! » a-t-il expliqué avant de s’en prendre clairement à Franck Sauzée, qui commentait la rencontre pour Canal + et qui a peu apprécié le but du milieu du PSG. « Entendre à la télé, Sauzée se lamenter du geste de Verratti, c’est à la limite de la nausée. Une phrase ok, deux pourquoi pas, mais 30 minutes ! Un mec qui a fréquenté l’OM de Tapie devrait avoir un peu plus de lucidité et de retenue ! Et dans les jours qui viennent j’attends de voir ceux qui vont oser critiquer Verratti. Ça peut être drôle, ou pas… ». Chacun pourra se faire une idée claire de la situation, ce qui est certain, c’est que celle-ci fera parler encore longtemps.