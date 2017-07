PSG : Verratti à Barcelone, Daniel Alves rirait jaune

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Marco Verratti a demandé à Paris de recruter de grands joueurs capables de remporter la Ligue des Champions pour le convaincre de ne pas partir au FC Barcelone.

Avec Daniel Alves, la mission est en tout cas réussie en ce qui concerne ce poste spécifique, puisque le latéral brésilien a un palmarès copieusement rempli, une énorme expérience et une soif de trophées insatiable. Alors, quand le latéral venu de la Juventus est interrogé sur l’éventuel départ de Marco Verratti pour le FC Barcelone, la réponse en dit long, même si elle est dite sur le ton de l’humour. Mais dans toute plaisanterie…

« Je suis venu ici pour jouer avec lui ! Il ne faut pas qu’il parte, sinon ce n’était pas la peine que je vienne... C'est le message que je peux lui transmettre. J'espère qu'il pourra nous aider à réaliser nos rêves. Plus on aura de bons joueurs, plus on aura la possibilité de réaliser nos rêves », a annoncé Daniel Alves dans les colonnes du Parisien. Une manière de faire comprendre à Verratti qu’il serait dommage de partir à l’heure où le PSG compte bien monter une énorme équipe pour enfin passer un cap en Ligue des Champions.