PSG : Vacciné par le mercato, Marquinhos n'osait pas croire en Neymar

Dans : PSG, Mercato.

Très proche de Neymar depuis de longues années, Marquinhos s'est confié sur l'arrivée de son compatriote au sein du Paris Saint-Germain.

Lors du dernier mercato estival, Neymar a rejoint le club de la capitale française pour devenir le meilleur joueur du monde, bien loin de l'ombre de Messi à Barcelone. Mais s'il a choisi le PSG et pas un autre club, c'est surtout grâce à la colonie brésilienne du PSG. Thiago Silva, Dani Alves, Lucas et Marquinhos ont tous favorisé cette arrivée. Au grand bonheur du dernier joueur cité, qui raconte les coulisses du plus gros transfert de l’histoire du foot avant d'évoquer la popularité de Neymar au Brésil et son avenir glorieux à Paris.

« Le transfert de Neymar ? J’y ai cru au moment où il a pris son avion pour venir à Paris. On sait que des trucs comme ça, ce n’est pas facile à concrétiser. On a déjà vécu tellement de choses au moment du mercato. C’était quelque chose d’énorme à faire. On y croyait, on en parlait. Il nous envoyait des messages, on lui envoyait des messages. Mais on ne savait pas si ça allait se faire. Au moment où il a pris son maillot de Paris et qu’il a pris son avion, on s’est dit : "Ouf, il est à nous". Au Brésil, quand on sort, on dit que lui, c’est le Mickey de Disney. Il sort et il prend des photos. C’est vraiment LA star au Brésil, quelqu’un qui apporte beaucoup de choses. Quand il fait une coupe de cheveux, tous les enfants au Brésil font la même. Le Ballon d'Or pour Neymar ? Je pense. Pour moi, c’est quelqu’un qui est à la lutte pour le Ballon d’Or. Si on arrive à faire une bonne saison, avec de bonnes statistiques pour lui, je pense qu’il peut y arriver », a lancé, sur SFR Sport, Marquinhos, qui estime donc que Neymar va réussir de très grandes choses à Paris. Difficile de le contredire quand on voit les débuts magnifiques de l'attaquant brésilien, qui a marqué cinq buts et délivré cinq passes décisives en cinq matchs sous le maillot du PSG.