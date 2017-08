PSG : Une victoire et un accord décisif pour le Collectif Ultras Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce vendredi 11 août est une date dont le Collectif Ultras Paris se souviendra longtemps. En effet, l'association de supporters du PSG longtemps pointée du doigt par les autorités, malgré le soutien de Nasser Al-Khelaifi, a obtenu son agrément par la Ministère des Sports. Et dans la foulée de cette reconnaissance officielle, le Paris Saint-Germain a signé une convention avec le CUP, lequel permet désormais aux adhérent du collectif de s'abonner pour les matches du PSG dans le virage Auteuil.

« Grâce à cette convention, définissant des droits et des devoirs réciproques, une relation normale et de confiance mutuelle se réinstalle entre le PSG et ses supporters. Les discussions sont animées mais toujours ouvertes, et les interlocuteurs rencontrés toujours à l’écoute (…) Dans le cadre de ce dialogue, nous continuerons à rappeler inlassablement notre attachement tant à une politique tarifaire accessible au plus grand nombre qu’aux couleurs historiques de notre club et au maillot Hechter (…) Nous continuerons à militer pour un supporterisme festif et fervent, où ce qui nous unit au sein du peuple rouge et bleu dépasse ce qui pourrait nous diviser, et où toutes les sincères bonnes volontés, enfants, familles, anciens, nouveaux, ultras, lambdas, ont leur place dans le but de participer à la renaissance de notre jardin à tous », écrit le Collectif Ultras Paris dans un communiqué.