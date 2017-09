PSG : Une sanction d'urgence contre Paris pour sauver la Ligue des champions ?

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, OL.

L'UEFA a pris tout le monde de court vendredi en annonçant le déclenchement immédiat d'une enquête sur le mercato réalisé cet été par le Paris Saint-Germain. Et si l'on en croit les confidences faites par un proche de l'instance européenne du football au Monde ce dimanche, le PSG pourrait même être rapidement sanctionné, histoire de ne pas attendre la saison prochaine pour qu'une punition ne tombe. Car du côté des responsables du fair-play financier on est persuadé que le Paris SG a franchi la ligne rouge en recrutant Neymar et Kylian Mbappé.

Au sein de l’Instance de contrôle financier des clubs, un responsable de ce dossier a fait des confidences au quotidien. « On est devant un cas à la fois exceptionnel et grave. La crédibilité du système est en jeu. Il faut que justice soit rendue sans qu’on attende deux ans. Il faut sauver la crédibilité de la Ligue des champions et on ne peut pas laisser le PSG faire deux saisons tranquillement », a prévenu cette source, qui laisse planer la menace d’une sanction lourde et rapide contre le Paris Saint-Germain. Reste tout de même à prouver la culpabilité du PSG, condamner sans jugement étant illégal, même dans le monde du football.