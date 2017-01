PSG : Une roue de secours toute neuve pour Jesé au mercato

Dans : PSG, Mercato, Liga, Serie A.

À la recherche d'un nouveau challenge pour relancer sa carrière après une première partie de saison catastrophique au Paris Saint-Germain, Jesé pourrait bien retourner en Espagne, où un nouveau concurrent s'est déclaré.

Depuis son arrivée estivale dans le club de la capitale française, l'attaquant espagnol n'a joué que 280 minutes toutes compétitions confondues pour seulement deux buts. Un bilan bien trop maigre pour l'ancien joueur du Real Madrid, qui ne pensait pas galérer de la sorte sous les ordres d'Unai Emery. Incapable de se faire une place de titulaire, Jesé veut quitter Paris durant ce mois de janvier. Malgré ses piètres performances, il a toujours la côte sur le marché des transferts. L'AS Roma et Las Palmas sont notamment sur les rangs depuis plusieurs semaines, mais les deux clubs peinent à conclure l'affaire... Si le club des Canaries a les faveurs du joueur, qui rêve de revenir sur son île natale, les dirigeants amarillos n'ont pas les moyens financiers pour convaincre tout le monde. Le club de la Louve, lui, est un sérieux candidat et propose un prêt payant de 2 millions d'euros pour six mois assorti d'une option d'achat avoisinant les 20 ME. Cette offre plaît au PSG, mais le clan Jesé ne semble pas emballé à l'idée d'aller en Serie A.

Par conséquent, Valence va tenter de rafler la mise. Dans une situation très délicate ces derniers jours, avec les départs de Prandelli et du directeur sportif García Pitarch, le club de Peter Lim continue son chemin sur le mercato. Si l'arrivée de Simone Zaza semblait en bonne voie la semaine passée, cette dernière est désormais mise de côté... au profit du dossier Jesé. En effet, selon Superdeporte, Valence a fait de l'attaquant du PSG sa nouvelle priorité hivernale et espère bien s’immiscer dans ce dossier pour séduire le club parisien et le joueur espagnol.