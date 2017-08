PSG : Une photo du chèque de 222ME pour Neymar dévoilée !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Vous n'aviez jamais eu l'occasion de voir un chèque de 222ME, nous non plus. Mais ce samedi, le quotidien Marca a eu une photo du fameux chèque remis par l'avocat de Neymar au FC Barcelone ce jeudi afin de payer sa clause libératoire et ainsi signer au Paris Saint-Germain. C'est ce même chèque que la Liga avait refusé d'empocher quelques heures avant, ne souhaitant pas s'immiscer dans cette opération qu'elle jugeait illégale. On espère qu'il a bien été découpé suivant les pointillés, avant d'être remis par le Barça à sa banque...