PSG : Une pépite claque la porte et va rejoindre Lille

Dans : PSG, Mercato, LOSC.

Comme à chaque printemps, le Paris Saint-Germain sait qu’il sera difficile de conserver ses jeunes prometteurs, certains estimant que l’horizon se retrouve trop bouché pour pouvoir percer dans les années à venir.

C’est le cas de Dan-Axel Zagadou, qui se dirige vers l’étranger. Et selon Goal, un sort similaire se profile pour Fodé Ballo-Touré. L’arrière gauche ne parvient pas à trouver d’accord pour signer son premier contrat professionnel et peut donc quitter la capitale libre, contre une simple indemnité de formation. Lorient était sur le coup, mais c’est Lille qui va en faire les bénéfices, le joueur ayant jeté son dévolu sur l’ambitieuse formation du LOSC. Et la signature de Marcelo Bielsa, connu pour sa capacité à faire progresser les jeunes joueurs, n’y est probablement pas totalement étrangère.