PSG : Une offre que Paris ne peut pas se refuser pour Javier Pastore ?

Dans : PSG, Mercato.

Plus tellement en odeur de sainteté du côté du Paris Saint-Germain, Javier Pastore pourrait quitter le club de la capitale française dès cet hiver. Un club chinois lui fait de l'oeil.

Avec l'arrivée estivale d'Unai Emery à la tête du PSG, Javier Pastore disposait d'une occasion en or pour relancer sa carrière dans un poste de numéro 10 au sein d'un 4-2-3-1... Mais cela n'a pas été le cas puisqu'il n'a joué que sept petits matchs durant sa première partie de saison, une nouvelle fois pourrie par différentes blessures. Par conséquent, le milieu argentin est quelque peu mis de côté à Paris, où sa fragilité agace. Et il n'en faut pas moins pour relancer la rumeur d'un possible départ d'El Flaco durant ce mercato hivernal. Selon le média espagnol Sport, Pastore dispose même d'une belle opportunité de transfert en Chine.

Nouvel entraîneur de l'Hebei China Fortune, Manuel Pellegrini rêve de faire venir Pastore dans son équipe. Le coach italien fait donc tout son possible pour l'attirer dans ses filets. Et alors que les dirigeants de l'Hebei seraient en contact avec les conseillers de l’Argentin, l’ex-coach de Man City aurait directement appelé le joueur pour tenter de le convaincre de rejoindre le nouvel Eldorado footballistique. Reste désormais à savoir si une offre concrète débouchera de ces contacts, et si le joueur et le club parisiens accepteront de mettre aussi brutalement fin à leur aventure commune, ce qui n'était pas la dernière tendance au début du mercato.