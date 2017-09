PSG : Une demie de C1 ou la porte pour Emery !

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Arrivé au Paris Saint-Germain en juin 2016, Unai Emery a connu une première saison décevante avec le club de la capitale, où il a laissé échapper le titre, tout en ne parvenant même pas à atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions, après une terrible « remontada » concédée face au FC Barcelone. L’entraineur espagnol avait signé un contrat de deux ans avec le PSG, et celui-ci se termine donc à la fin de l’actuelle saison. Mais pour cette durée plutôt courte pour l’arrivée dans un club majeur, était assortie une option pour une année en plus. Pour faire valider cette saison supplémentaire, il faut atteindre la demi-finale de la Ligue des Champions, annonce L’Equipe.

La première tentative ayant été ratée, c’est donc déjà la dernière chance pour l’ancien coach de Séville et de Valence. Et autant dire qu’avec le recrutement effectué cet été, il n’aura clairement pas de joker s’il ne parvient pas à remplir cet objectif et se fera montrer la porte par ses dirigeants, qui plus est sans récupérer un centime. Le quotidien sportif affirme même que Nasser Al-Khelaïfi s’est posé la question de son licenciement cet été, mais entre la concentration sur le marché des transferts, le souci de devoir recruter un nouvel entraineur qui convienne à tout le monde, et les nouvelles dépenses qu’impliqueraient le limogeage d’Emery, le dirigeant qatari a rapidement renoncé.