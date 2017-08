Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Les règles françaises l'interdisent, les clubs français n'ont pas le droit de fixer des clauses libératoires pour les joueurs qu'ils ont sous contrat. Mais on l'a vu notamment lors du cas Lassana Diarra à l'OM, de plus en plus de dirigeants passent par des actes sous seing privé afin de pouvoir fixer de manière officieuse cette fameuse clause qui permet à un joueur de partir moyennant le paiement d'un montant fixé à l'avance. Et si Nasser Al-Khelaifi a clairement répondu que Neymar n'avait pas de clause libératoire, ce qui est vrai, il semble bien que le PSG a signé un document prévoyant un éventuel départ de la star brésilienne d'ici la fin de son contrat en 2022.

Bien évidemment le montant de cette clause libératoire privée n'est pas connue du grand public, mais du côté de la presse brésilienne on affirme que le document signé par Neymar et Nasser Al-Khelaifi est ahurissant. « Le montant de cette clause est totalement absurde », a expliqué un proche de Neymar à UOL Esporte, histoire de faire comprendre que le PSG n'avait pas l'intention de vendre sa star de sitôt. Sachant que cette clause était à 222ME pour le FC Barcelone, on image que le Paris Saint-Germain a probablement multiplié cette somme par deux, trois ou quatre histoire de blinder son contrat.