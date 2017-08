PSG : Un transfert sans agent et sans argent, c'est chaud pour Mbappé !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Le feuilleton Neymar étant terminé, on passe désormais au feuilleton Kylian Mbappé. Car c'est une évidence, le cas du jeune attaquant de l'AS Monaco va animer les deux dernières semaines du mercato d'été. Alors que RMC annonçait lundi que Mbappé avait ajouté un rendez-vous avec ses dirigeants cette semaine, le cas de l'international tricolore semble toujours buter sur le fait que ce sont ses proches qui veulent gérer sa situation. Car le clan Mbappé estime que Monaco et le PSG peuvent s'entendre sans intermédiaire et donc sans partager le gâteau. Du côté du Paris Saint-Germain, on a essayé de mandater plusieurs agents, dont le très puissant Pini Zahavi, pour essayer de faire le lien, mais en vain. Idem du côté de l'ASM, où on estime ne plus pouvoir discuter avec le père de Mbappé. Autrement dit, de ce côté là, les négociations sont au point mort.

Reste qu'un autre aspect du dossier coince aussi, c'est celui du fair-play financier. Le Paris Saint-Germain ne s'est, en effet, séparé d'aucun de ses joueurs, et plus le temps passe plus Antero Henrique est sous pression. Sans vente, on ne voit pas sérieusement comment le PSG pourra lâcher 180ME et un salaire colossal pour faire venir Kylian Mbappé. Si les dirigeants parisiens ont toujours rassuré l'attaquant monégasque sur l'absence de sanctions à venir, des doutes seraient quand même nés compte tenu du statu quo actuel. « Il y a un discours résolument optimiste et convaincant pour les Mbappé, mais qui est à contre-courant de ceux entendus ce week-end à Guingamp. Certains dirigeants parisiens jugeaient encore « impossible » dans l’immédiat – sans ventes importantes donc – la réalisation d’un tel deal. Deux tonalités bien différentes donc », explique le quotidien sportif. Nul doute que ce feuilleton Mbappé sera passionnant jusqu'au bout.