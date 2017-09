PSG : Un transfert de Verratti ? Raiola ne dit pas non

Dans : PSG, Mercato.

Après un été mouvement au cours duquel il a failli rejoindre le FC Barcelone, Marco Verratti a fini par changer d’avis de force.

Le PSG s’est refusé totalement à toute idée d’un départ de son milieu de terrain, et a dans le même temps effectué un recrutement de premier ordre pour se donner les moyens de gagner la Ligue des Champions. Et quand son agent a relancé les rumeurs d’un départ, l’international italien a fini par le virer pour prendre Mino Raiola, certes sulfureux mais déjà bien implanté au PSG. A l’heure où l’ancien joueur de Pescara connaît tout de même une grosse baisse de régime sur le plan sportif, avec un comportement toujours belliqueux envers les arbitres et des performances bien moins convaincantes, son agent ne perd néanmoins pas le Nord. Dans un entretien la Rai, Mino Raiola a déjà laissé entendre qu’un départ pourrait être envisagé prochainement.

« Verratti va rester au PSG, du moins pour le moment car après je ne sais pas, nous verrons ce qui est le mieux pour lui. Je ne suis un magicien, donc je ne peux pas vous dire quel sera son avenir », a glissé celui qui est également l’agent de plusieurs joueurs parisiens. Reparler d’un départ à ce moment de la saison n’est pas forcément très inspiré, à moins que ce soit une énième façon d’offrir à Verratti une prolongation de contrat avec une hausse de son salaire, alors que l’Italien est forcément descendu dans la hiérarchie avec les arrivées estivales de Daniel Alves, Neymar et Kylian Mbappé.