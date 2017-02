PSG : Un retour de Leonardo ? Si ça ne tenait qu'à Verratti...

Dans : PSG, Mercato.

Véritable pierre précieuse du PSG, Marco Verratti est un joueur intouchable à Paris. Et ça, les clubs étrangers désireux de le faire venir commencent à le comprendre, la Juventus puis l’Inter Milan ayant reconnu qu’il serait quasiment impossible de recruter l’ancien de Pescara l’été prochain.

Néanmoins, comme le rappelle régulièrement son agent, les performances en Ligue des Champions seront décisives dans les futures décisions du joueur et de son entourage. Jusqu’à présent, à l’image de ses innombrables prolongations, le PSG a tout fait pour chouchouter son « hibou ». Au point de faire revenir Leonardo, qui a récemment proposé ses services ? Marco Verratti, sans non plus dégommer les personnes en place, ne cache pas que cela ne lui déplairait pas.

« Il a fait un peu l’histoire du PSG. Il a lancé un grand projet. Tout ça, c’est un peu son mérite. Il a ramené des grands joueurs ici, il a fait grandir le club, c’est une personne qui connait très bien le football. J’ai de bons rapports avec Leonardo. Si je suis ici, c’est grâce à lui. Mais ce n’est pas moi qui décide », a livré l’international italien, qui sait que, malgré le renouveau lancé l’été dernier, des joueurs comme Maxwell, Thiago Silva, Ibrahimovic, Cavani, Thiago Motta et bien évidemment Marco Verratti, ont littéralement fait passer le PSG dans une autre dimension.