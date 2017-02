PSG : Un rappeur avocat de Ben Arfa face à Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

Même s'il a clairement retrouvé des couleurs depuis le début de l'année 2017, Hatem Ben Arfa n'est toujours pas un titulaire indiscutable dans l'esprit d'Unai Emery, comme on a encore pu le constater mardi dernier lors de la victoire contre LOSC. L'ancien niçois, entré en cours de rencontre, a tout de suite apporté un plus au collectif, et cela s'est vu. Alors, certains commencent à s'agacer du choix de l'entraîneur espagnol et c'est le cas de...Kaaris, un célèbre rappeur proche de Serge Aurier et qui suit de très près le football. Se confiant sur RMC, l'artiste estime qu'Unai Emery ne comprend rien à Hatem Ben Arfa.

« Ben Arfa ? Il ne joue pas assez longtemps lui, comment tu veux juger ses prestations ? Moi je pense que ça ne sert à rien de faire rentrer quelqu’un à la 95e minute, le match il est fini. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Ben Arfa, c’est un tueur. Cet entraîneur-là il juge les joueurs à l’entraînement, et je crois que Ben Arfa ce n’est pas là qu’il excelle le plus. C’est comme des acteurs qui ratent leurs castings, et pourtant quand ils jouent dans les films, ils sont super forts. C’est comme ça », constate Kaaris, qui il y a quelques semaines avait déjà confié qu’il regrettait que le PSG ait viré Laurent Blanc pour le remplacer par Unai Emery.