PSG : Un problème Draxler va arriver

Dans : PSG, Ligue 1.

Très prometteur lors de ses débuts avec de l’efficacité, de la vitesse et de la précision, Julian Draxler va-t-il réussir à maintenir ce niveau sur le long terme ? Pas s’il continue d’évoluer sur l’aile gauche affirme un expert du football allemand. Pas formé pour évoluer à ce poste, l’ancien joueur de Wolfsburg ne déborde pas et ne centre pas, préférant revenir au cœur du jeu pour chercher un appui ou frapper, ce qui n’est pas du tout le plan de jeu d’Unai Emery. Cela va finir par poser problème annonce Thomas Berthold, champion du monde avec la Mannschaft en 1990.

« Le talent, il l’a. Mais à Paris, il va devoir justifier rapidement le montant de son transfert. Certes, il connait des débuts en fanfare, mais cela demande confirmation. Dans un club comme le PSG, la pression est forte. Pour moi, Draxler est un joueur axial. C’est au poste de meneur qu’il est en mesure d’exploiter au mieux son potentiel. Que ce soit à Schalke ou à Wolfsburg, il a prouvé qu’il brillait derrière les attaquants plutôt que sur une aile. Sur un côté, il n’est pas capable de déborder et de centrer. Et quand je vois Edinson Cavani dans les 16 mètres adverses, on sent à chaque instant qu’il a besoin d’ailiers ayant une qualité de centre afin de le servir dans le jeu aérien. S’imposer au PSG? Je ne vous cache que j’ai certains doutes, surtout dans le schéma en 4-3-3 que préconise Emery. Sera-t-il vraiment utile sur l’aile gauche ? j’ai du mal à le croire. En revanche, s’il est aligné comme numéro 10, il pourra apporter un vrai plus aux Parisiens », a confié dans France Football celui qui est désormais consultant pour plusieurs médias en Allemagne, et prévient donc que l’effet Draxler pourrait ne pas durer, surtout à ce poste.