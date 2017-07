PSG : Un mannequin atout majeur du PSG pour Dani Alves !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

C'est ce mardi que l'on devrait en savoir plus concernant l'avenir de Daniel Alves, qui visiblement hésite entre Manchester City, où il est attendu depuis plusieurs semaines, et le Paris Saint-Germain. Et du côté du club anglais, qui se pensait tranquille dans ce dossier, on commence à sérieusement s'inquiéter d'un éventuel choix contraire du joueur laissé libre par la Juventus.

Car le PSG a quelques atouts dans les mains et notamment un qui compte beaucoup comme le raconte Le Parisien. En effet, Daniel Alves s'est marié ce week-end avec Joana Sanz, une ravissante espagnole, top-model de profession. Et Madame Alves est liée par contrat avec une agence de mannequins installée à Paris, ce qui l'oblige à souvent être dans la capitale française pour des défilés ou des séances photos. Et il serait clairement beaucoup plus facile pour elle de résider à Paris qu'à Manchester, même si en avion la distance n'est pas énorme. Si le défenseur de 34 ans veut faciliter la vie de son épouse, il sait donc ce qu'il lui reste à faire. Le Paris Saint-Germain peut compter sur Joana Sanz pour plaider sa cause.