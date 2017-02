PSG : Un joueur de Monaco se propose au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

On ne sait pas comment les supporters de l'AS Monaco réagiront aux propos de Tiémoué Bakayoko ce mardi dans Le Parisien, mais il est clair que le milieu de terrain du club de la Principauté ne fait pas dans la langue de bois. Originaire de la région parisienne, où il a grandi et joué au football avant de rejoindre Monaco, Tiémoué Bakayoko ne le cache pas, si un jour le Paris Saint-Germain lui fait une offre, alors il reviendra au galop vers la capitale. Et à deux ans de la fin de son contrat avec l'AS Monaco, le joueur de 22 ans fait passer le message.

« J’ai fait un test lors d’un tournoi international à Nîmes et nous avions affronté Arsenal. L’opportunité de signer au centre de formation du PSG s’est présentée après Montrouge. Mais mon papa et mon frère ont choisi Rennes, le meilleur centre de formation de l’époque. Ne pas aller au PSG m’a fait mal, j’en ai même eu les larmes aux yeux, avoue, Tiémoué Bakayoko, qui espère pouvoir un jour avoir l’opportunité de porter le maillot du Paris Saint-Germain. Je suis très heureux à Monaco. Ce club m’a beaucoup apporté. Aujourd’hui, je veux me concentrer sur cette saison. Après, on verra. J’espère que je signerai dans un grand club. Je suis né et j’ai vécu toute ma jeunesse à Paris. (Pensif.) Si l’opportunité se présente, je ne refuserais pas de signer au PSG. Mais, je n’ai que 22 ans. Et, je me sens très bien à Monaco. »