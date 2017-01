PSG : Un joueur à 60 ME pour oublier Di Maria ?

Dans : PSG, Mercato.

À la peine cette saison du côté du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria pourrait succomber à son tour aux sirènes venues du championnat chinois... Une bonne nouvelle pour Gonçalo Guedes ?

Auteur d'une triste première partie de saison, durant laquelle il a marqué quatre buts et délivré sept passes décisives en 23 matchs, Angel Di Maria ne fait plus le bonheur du club de la capitale française. Si son entraîneur Unai Emery lui a souvent réitéré sa confiance au cours des derniers mois, le coach espagnol a placé l'Argentin sur le banc des remplaçants samedi lors de la nette victoire en Coupe de France contre Bastia (7-0). Rentré après l'heure de jeu, l'ancien joueur du Real Madrid a marqué le sixième but parisien, mais celui-ci ne devrait pas changer grand-chose à sa situation, qui semble s'empirer...

Par conséquent, son départ vers la Chine est évoqué ces derniers temps. Et si celui-ci venait à se réaliser, la direction qatarie aurait déjà trouvé son remplaçant puisque selon Record, le PSG a coché le nom de Gonçalo Guedes. Le quotidien portugais avoue que Paris disposerait d'une longueur d'avance sur ses concurrents après être venu aux renseignements pour ce grand espoir de Benfica. Mais pour s'attacher les services de ce milieu de terrain de 20 ans, il faudra sortir le chéquier car l'international lusitanien, encore sous contrat jusqu'en 2021, dispose d'une clause libératoire de 60 millions d’euros.