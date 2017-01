PSG : Un incroyable duel pour débarrasser Paris de Krychowiak !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain en provenance de Séville pour 25ME, Grzegorz Krychowiak est loin de convaincre sous le maillot parisien, on peut même dire qu'il fait parti des gros bugs du mercato 2016 du PSG. Mais, la situation de l'international polonais pourrait changer très vite si l'on en croit The Sun. En effet, le tabloïd anglais affirme ce mercredi que deux monstres anglais pourraient essayer de s'offrir Grzegorz Krychowiak lors de ce marché hivernal des transferts.

Il s'agit tout d'abord d'Arsenal, Arsène Wenger étant selon notre confrère un fervent admirateur, et depuis longtemps, du milieu défensif du Paris Saint-Germain. Mais face à eux, les Gunners pourraient également trouver...Manchester City. Pep Guardiola serait lui aussi un fan de Grzegorz Krychowiak et ce dernier pourrait venir également renforcer le secteur défensif des Citizens. Nul doute que si ces deux clubs confirmaient leur intérêt pour le joueur polonais, alors le Paris Saint-Germain pourrait faire affaire, Krychowiak, lié au PSG jusqu'en 2021, ne pouvant pas refuser de telles offres. Cependant, pour l'instant, Nasser Al-Khelaifi n'a rien reçu d'Arsenal et de Manchester City, mais le mercato d'hiver n'est pas fini, loin de là même.