PSG : Un grand Cavani rejoint l’immense Pauleta

Dans : PSG, Ligue 1.

Auteur d’un nouveau doublé ce mardi à Bordeaux, Edinson Cavani est un peu plus entré dans l’histoire du PSG. L’Uruguayen a en effet atteint le total de 109 réalisations sous le maillot parisien, égalant Pedo Miguel Pauleta. En conséquence, l’ancien napolitain n’a plus qu’un seul devancier, un certain Zlatan Ibrahimovic, qui possède tout de même 47 longueurs d’avance sur son ancien coéquipier. Autrement dit, ce ne sera probablement pas pour cette saison.