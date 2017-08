PSG : Un gardien de but à 100ME, le PSG y pense !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

On ne prête qu'aux riches et de ce côté-là ça va très bien pour le Paris Saint-Germain. C'est pour cela que ce samedi, le quotidien sportif portugais A Bola affirme que le PSG a rendez-vous la semaine prochaine avec Miha Mlakar, le représentant de Jan Oblak, le gardien de but slovène de l'Atlético Madrid. Et si Antero Henrique veut rencontrer l'agent d'Oblak, c'est pour savoir si éventuellement il serait tenté par une offre de la part du club de la capitale.

Guère convaincu par Kevin Trapp et Alphonse Aréola, le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait pour intention de faire venir un gardien de but top-niveau lors de ce mercato, ce qui est évidemment le cas de Jan Oblak. Cependant, l'Atlético Madrid n'offrira pas son portier international au PSG et Paris sait que la clause libératoire du gardien de but a été fixé à 100ME par les Colchoneros. De quoi forcément faire réfléchir et même douter de la possibilité d'une offre à ce niveau pour Paris.