PSG : Un gâchis à 30ME dénoncé à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Mardi, à la veille du match Avranches-PSG, Unai Emery a été interrogé sur le cas de Gonçalo Guedes, le jeune joueur portugais que le Paris Saint-Germain a fait venir de Benfica au mercato d'hiver pour 30ME. Et le coach du PSG n'a pas mis la pression sur le footballeur de 20 ans, estimant qu'il travaillait bien à l'entraînement et qu'il lui fallait juste un peu de patience avant de prétendre à une place dans l'équipe parisienne.

Probable titulaire ce mercredi en Coupe de France, Gonçalo Guedes est d'une discrétion absolue, l'ancien joueur de Benfica ne faisant aucun commentaire sur sa situation. Mais dans Le Parisien, Manuel Pirès, entraîneur du Red Star et consultant de SFR Sport pour les matches du championnat du Portugal, est lui beaucoup plus direct. Pour le coach portugais, la situation de Guedes est tout sauf logique. « Son transfert est surprenant. C’est peut-être même un gâchis. Là, il se retrouve à ne quasiment plus jouer. Je ne pense pas qu’il ait sa place dans l’effectif actuel du PSG. A 20 ans, soit on est titulaire indiscutable dans un grand club, soit on doit jouer dans un club moins prestigieux », balance Manuel Pirès, pas du tout convaincu que Gonçalo Guedes est fait pour le Paris Saint-Germain...et inversement.