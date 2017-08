PSG : Un flop du mercato d'hiver a une touche en Liga

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Dans l'objectif de recruter Kylian Mbappé durant cette fin de mercato estival, le Paris Saint-Germain a besoin de liquidités. Et Gonçalo Guedes pourrait en faire les frais.

Après avoir acheté Neymar au Barça pour 222 ME, le club de la capitale française s'est mis en tête de recruter Kylian Mbappé. Mais pour s'attacher les services de la nouvelle pépite du football français, Paris va devoir débourser au moins 150 ME, soit le prix minimum demandé par l'AS Monaco. Pour rendre ce transfert possible et l'inclure sans problème dans son budget vis-à-vis du fair-play financier de l'UEFA, le PSG va devoir dégraisser son effectif. Si de nombreux joueurs pourraient prendre la suite de Matuidi, parti à la Juventus vendredi, comme Ben Arfa, Krychowiak, Aurier ou Lucas, tous absents du groupe d'Emery face à Toulouse, Gonçalo Guedes serait lui aussi sur la sellette. Pas forcément brillant pour ses débuts sous le maillot parisien en deuxième partie de saison dernière, l'attaquant portugais semble trop juste pour le PSG.

Par conséquent, son départ est envisagé, et l'ancien de Benfica disposerait désormais d'une touche en Liga. Selon Super Deporte, le FC Valence souhaiterait se faire prêter le joueur de 20 ans. Pour rendre cette opération possible, la direction du club espagnol, menée par le propriétaire Peter Lim et le président Anil Murthy, était à Paris ce dimanche pour discuter avec le PSG. Autant dire que la troupe de Marcelino, qui apprécie de nombreux joueurs de l'effectif francilien, pourrait bien accueillir un joueur du PSG dans les prochains jours.