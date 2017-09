PSG : Un dirigeant allemand a hâte de voir Paris sanctionné

Dans : PSG, Ligue 1.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Paris Saint-Germain ne s’est pas fait que des amis pendant ce mercato estival.

Depuis le transfert de Neymar pour 222 M€, de nombreux acteurs contestent les dépenses du club francilien qui ne respecterait pas les règles du fair-play financier. Et les détracteurs du PSG n’hésitent pas à interpeller l’UEFA sur ce cas précis, à l’image du Borussia Mönchengladbach et de son manager général Max Eberl, impatient de voir l’instance européenne punir le vice-champion de France.

« Il faudrait arrêter de nous prendre pour des idiots, nous et les supporters, a lâché le dirigeant allemand dans Bild. Il peut arriver qu’un sponsor doive équilibrer un déficit de 30 M€. Mais lorsqu’on évoque des montants aussi hauts qu’à Paris, c’est qu’il y a l’influence d’une tierce personne, et cela, c’est interdit. »

Une pénalité de trois points réclamée

« L’UEFA se doit de vérifier et de sanctionner cela, a-t-il poursuivi. Et pas avec une amende, fût-elle de 60M€ ! Non, il faudrait qu’elle pénalise (le PSG) de trois points dans son groupe de Ligue des Champions – et là, je donnerais cher pour voir ce qui se passe… » Futur adversaire du PSG en C1, le Bayern Munich est sûrement du même avis.