PSG : Un départ gratuit ? Le clan Ben Arfa calme Henrique

Non convoqué par Unai Emery pour le stage du Paris Saint-Germain aux Etats-Unis, Hatem Ben Arfa est plus que jamais sur le départ. Mais visiblement, la situation est bloquée pour l’international français, qui continue à s’entraîner au Camp des Loges aux côtés de Serge Aurier et de Grzegorz Krychowiak, également en instance de départ. Problème : le PSG semble disposer à libérer l’ancien Niçois, mais sans lui payer sa dernière année de contrat. Une situation inadmissible pour le joueur, dont le conseiller s’est fait le porte-parole.

« On a eu une réunion une fois avec Antero Henrique. Il nous a dit qu’Hatem pouvait partir, qu’il était libre. Henrique a cru que ça allait passer comme une lettre à la poste. Il m’a dit : "demain je vais parler à Hatem, il comprendra". Mais il ne lui a finalement rien dit » a confié Michel Ouazine à Foot Mercato. « On est ouvert à toute négociation. Hatem ne partira pas comme ça. Il y a un règlement. Hatem demande à ce que son contrat soit respecté. S’ils ne veulent plus d’Hatem, ils payent la dernière année de contrat ou ils proposent au moins quelque chose. Il y a des contacts établis avec des clubs européens. Mais il est sous contrat. Vu les propositions, Hatem n’a pas envie d’aller en Turquie » a expliqué le conseiller de toujours du joueur, bien décidé à faire valoir ses droits dans ce mercato estival. Une chose est sûre, le feuilleton semble parti pour durer, et bien malin est celui qui peut dire aujourd’hui où jouera Ben Arfa le 31 août prochain.