PSG : Un défenseur espagnol à 15ME officialisée cette semaine ?

Le Paris Saint-Germain attend toujours sa première recrue. Et c’est en défense que le premier renfort pourrait débarquer dans les prochains jours pour Unai Emery. En effet, l’entraîneur basque a impérativement besoin d’un latéral gauche puisque Layvin Kurzawa est désormais seul au poste, Maxwell ayant tiré sa révérence en fin de saison dernière. Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, l’arrivée de Yuri Berchiche pourrait se concrétiser dans les prochaines heures, à en croire les informations du journal L’Equipe.

Selon le quotidien, le latéral gauche de 27 ans doit rencontrer ce mardi son agent afin de valider les conditions d’un éventuel transfert au Paris Saint-Germain. Quand cela sera ficelé, il faudra que les deux clubs se mettent d’accord, ce qui est loin d’être fait pour l’heure. Effectivement, l’Espagnol possède une clause libératoire à hauteur de 30 ME dans son contrat à la Real Sociedad, que le PSG n’est pas disposé à payer. Logiquement, les négociations devraient tourner aux alentours des 15 ME. Dans l’idéal, le club parisien souhaiterait conclure la transaction dans la semaine. Après la prolongation de contrat d’un an de Thiago Motta, le PSG passe clairement à la vitesse supérieure dans ce mercato estival.