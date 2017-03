PSG : Un combat de boue à Niort, un Brésilien a adoré

Dans : PSG, Ligue 1.

International brésilien, Lucas était bien loin des plages et de Copacabana ce mercredi avec ce déplacement à Niort, sur un terrain rendu quasiment impraticable en raison des ondées persistantes qui frappent une bonne partie de la France cette semaine. Forcément, pour les joueurs parisiens à une semaine de leur déplacement au Camp Nou, ce genre de match n’est pas l’idéal. Paris a évité le pire, s’en tirant sans prolongation et sans pépins majeurs. Mais avec un moral renforcé, à l’image de la joie des joueurs parisiens pour ce succès à Niort, qui était totalement dans l’esprit Coupe.

« C’était dur. Il a plu toute la journée. Le terrain était dur et difficile. Il fallait rester concentré sur toutes les actions. On a essayé de jouer et de gagner. On a réussi. C’est bien parfois de connaitre des matches comme ça », a reconnu Lucas Moura, qui sait aussi que ces matchs assez délicats à maitriser peuvent aussi forger un collectif, même si ce ne sera pas la victoire la plus marquante de la saison pour Paris.