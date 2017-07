PSG : Un client de Mino Raiola rappelle le PSG à l'ordre

Dans : PSG, Mercato.

Très loin dans la hiérarchie d'Unai Emery au poste de latéral droit au Paris Saint-Germain, Alec Georgen devrait logiquement partir en prêt cet été, mais pas tout de suite...

À Paris, l'arrivée de Daniel Alves ne fait pas que des heureux. Si le recrutement de l'ancien joueur de la Juve est salué par tous les suiveurs du club de la capitale, qui reste donc attractif avec les grands joueurs, ce transfert fait des dégâts. Alors que Thomas Meunier va rester à Paris pour épauler le Brésilien, Serge Aurier est sur le départ. Absent du groupe de 25 convoqué par Emery pour la tournée estivale aux Etats-Unis, l'international ivoirien devrait définitivement partir dans les prochains jours. Tout comme Alec Georgen ? Alors qu'il a prolongé son contrat jusqu’en 2020 en mai dernier, le jeune latéral droit du PSG a l'horizon bouché à Paris. Pas sélectionné pour le Tournoi de Miami, Georgen dispose d'un bon de sortie.

Dans l'objectif de le faire progresser au haut niveau alors qu'il a réalisé un seul match sous le maillot francilien, le PSG a promis de le prêter cet été. S'il dispose déjà de plusieurs touches en France et à l'étranger, l'agent Mino Raiola attend une réponse de Paris. « Monsieur Henrique est sûrement débordé et il a beaucoup de dossiers à gérer, mais il faut aussi qu’il se penche sur les prêts des jeunes joueurs. On attend qu’il s’y mette… », explique, sur Le Parisien, le père de Georgen, qui estime donc que le nouveau directeur sportif parisien ne fait pas forcément son travail avec les joueurs formés au club...