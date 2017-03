PSG : Un clash entre deux joueurs à l'entraînement ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis son élimination de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain est sur les nerfs, et ce n'est pas cette nouvelle sortie de vestiaire qui prouvera le contraire...

Alors que la première saison d'Unai Emery sur le banc parisien semblait prendre une bonne direction après le match aller contre le Barça (4-0) et la belle victoire face à Marseille (1-5), tout s'est écroulé le 8 mars dernier... En se faisant humilié en Catalogne (6-1), le club de la capitale française a perdu très gros. Cette claque, les Parisiens vont mettre des mois à la digérer. Mais en attendant de passer l'orage, la tension est palpable au sein du vestiaire. Certains joueurs sont à fleur de peau, et selon Le Parisien, un accrochage aurait même eu lieu à l’entraînement lundi dernier.

Après un contact trop appuyé, le ton serait monté entre Presnel Kimpembe et Grzegorz Krychowiak. Pour éviter que les choses s’aggravent, leurs coéquipiers sont intervenus pour calmer le défenseur central et le milieu de terrain. Si au final, rien n'est dramatique, cette altercation prouve que le PSG connaît une période tendue, et pour que la situation ne s’envenime pas, Paris a intérêt de repartir de l'avant en championnat, et ce dès dimanche soir contre l'OL...