PSG : Un Brésilien voit le Real comme un tremplin vers Paris

Dans : PSG, Mercato.

Thiago Silva, Lucas, Marquinhos… Avec ces internationaux auriverde, le Paris Saint-Germain bénéficie d’une belle exposition au Brésil.

Alors forcément, le champion de France fait rêver certains jeunes talents locaux. C’est notamment le cas de Thiago Maia, le milieu de Santos qui ne cesse de déclarer sa flamme au club francilien, quitte à s’attirer les foudres des supporters.

« Je m’identifie au PSG, chacun son rêve, a répété le champion olympique brésilien interrogé par Lance ! Beaucoup de gens me critiquent. Aujourd’hui, les gens veulent vivre le rêve des autres, et cela en devient inquiétant. Je peux totalement comprendre ce qu’a expliqué le père de Marquinhos ainsi que ce qu’ont dit Marquinhos lui-même et sa famille. La structure, le club, le pays lui-même sont très bons. »

« Si arrive un Barcelone ou un Real Madrid... »

Mais au cas où le PSG ne s’intéressait pas à son profil pour le moment, Thiago Maia accepterait de faire escale chez un cador européen. « Cela ne veut pas dire que, parce que c’est mon rêve, j’irai directement là-bas. Si arrive un Barcelone ou un Real Madrid, je vais devoir réfléchir calmement car ce sont de grands clubs, et pas seulement en Europe. Mais je suis heureux, j’ai un grand rêve et j’espère qu’il se réalisera », a confié le milieu de 19 ans, qui a sûrement attiré l’attention du PSG grâce à ses déclarations.