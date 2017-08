PSG : L'accord PSG-Monaco pour Mbappé officialisé ce week-end ?

Dans : PSG, Mercato, Monaco, Ligue 1.

Il n'y a pas qu'en France que l'avenir de Kylian Mbappé suscite de la passion. De l'autre côté des Pyrénées, l'attaquant français de l'AS Monaco est forcément suivi avec encore plus d'attention depuis qu'il se dit que Mbappé pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain, quelques semaines seulement après Neymar. De quoi forcément passionner, mais également agacer les médias catalans.

Et ce samedi, le Mundo Deportivo n'y va pas avec le dos de la cuillère en affirmant sans aucun doute que l'AS Monaco et le PSG se sont définitivement entendus pour le transfert de Kylian Mbappé moyennant 180ME, plus 20ME de bonus. Le quotidien sportif proche du Barça affirme que l'attaquant tricolore touchera un salaire de 18ME net par saison au Paris Saint-Germain, soit beaucoup moins que Neymar, mais beaucoup plus que ce que lui proposait le Real Madrid. Le média espagnol précise que l'accord devrait être officialisé « dans les prochaines heures » et que la présentation de Kylian Mbappé aura lieu « la semaine prochaine à l’occasion d’une cérémonie qui n’aura rien à envier à celle qui avait marqué la signature de Neymar ». Wait and see.