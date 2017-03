PSG : Trois conditions fixées par le Qatar pour garder Emery ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Après la catastrophe face à Barcelone, Nasser Al-Khelaifi est rapidement monté au créneau pour soutenir Unai Emery, histoire de vite faire cesser les rumeurs. Mais personne n'a oublié que l'an dernier le président du Paris Saint-Germain en avait fait de même avec Laurent Blanc suite au fiasco contre Manchester City. Et ce mercredi, Le Parisien évoque l'avenir de l'entraîneur espagnol en affirmant que pour l'instant tout indique qu'il sera encore là la saison prochaine, Unai Emery travaillant déjà sur le prochain mercato.

Cependant, le quotidien régional, Nasser Al-Khelaifi pourrait éventuellement revoir son jugement en fonction de la fin de saison. Trois critères seraient même susceptibles de faire éjecter Unai Emery. Le premier concerne une troisième place en Ligue 1, laquelle imposerait un passage par le tour préliminaire de la Ligue des champions. Pour l'instant, le PSG a un petit avantage sur Nice, mais rien n'est fait. Le second serait une fin de saison sans aucun titre. Le troisième est probablement le plus dangereux pour l'entraîneur espagnol, il s'agirait d'une intervention directe du Qatar. Car l'an passé, c'est bien l'émir du Qatar qui a exigé et donc obtenu la tête de Laurent Blanc. Pour l'instant, le Qatar ne demande rien dans ce sens, mais Nasser Al-Khelaifi le sait, tout peut changer d'une journée à l'autre, surtout si la saison se termine mal. Autrement dit, le PSG a tout intérêt à gagner la finale de la Coupe de la Ligue samedi face à Monaco sous peine de relancer les supputations...