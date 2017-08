PSG : Thomas Meunier en fuite vers le Real Madrid ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

L’arrivée de Daniel Alves règle totalement la question de la concurrence au poste d’arrière droit à Paris. Si le Brésilien peut aussi jouer avec succès au poste de milieu droit, il arrive tout de même en tant que défenseur et envoie Serge Aurier vers une autre destination, qui semble être Manchester United. Mais cette situation nouvelle relègue surtout Thomas Meunier, qui avait réussi à se faire sa place, sur le banc de touche. Le Belge n’apprécierait que moyennement cette rétrogradation, et selon AS, il aurait demandé au PSG de le laisser partir pour le Real Madrid.

Depuis près d’un mois, l’intérêt du club merengue pour l’ancien joueur de Bruges est connu, mais le départ de Danilo vers Manchester City et cet appel du pied de la part de Meunier pourraient faciliter un transfert, affirme le média espagnol. Ce dernier explique que la transaction se situerait entre 15 et 20 ME. Et même si le PSG ferait une belle affaire financière en vendant un défenseur latéral désormais remplaçant avec une belle plus-value un an après l’avoir fait venir, il n’est pas certain que cette transaction entre dans les plans du club de la capitale.