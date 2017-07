PSG : Thiago Silva évite d'en dire trop sur Neymar au PSG, mais...

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

A la veille du Trophée des champions, qui opposera le PSG à Monaco, Thiago Silva était en conférence de presse. Et forcément le capitaine brésilien du Paris Saint-Germain n'a pas échappé à une question sur l'actualité brûlante du moment, à savoir la possible signature de Neymar. Très prudent dans sa réponse, Thiago Silva a reconnu que le dossier Neymar était forcément un sujet de discussion, et il a reconnu implicitement que l'heure de la grande annonce approchait pour le joueur du FC Barcelone.

« Je sais que c’est un joueur important parce que j’ai déjà joué avec lui en sélection, mais ce n’est pas le moment de parler de Neymar. On a un match samedi, et après, on pourra en parler un petit peu, mais pas tout de suite. Je parle avec Neymar normalement, tout le monde sait que c’est mon ami, on joue depuis 7 ans ensemble en Seleçao. On a une relation très franche, mais c’est le moment pour lui de décider, et pour moi ce n’est pas le moment d’en parler. Après le match de samedi contre Monaco, je crois que tout le monde en parlera », a lancé avec un sourire en coin Thiago Silva, histoire faire comprendre que selon lui l’affaire semblait plutôt bien partie pour le PSG, même si Neymar n’a encore rien dit.