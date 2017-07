PSG : Thiago Motta refuse de parler au PSG et négocie avec un club !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Depuis minuit, Thiago Motta n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain, le contrat du milieu de terrain s'étant achevé ce vendredi. Et c'est peu de dire que le joueur n'a pas apprécié du tout le comportement du club de la capitale à son encontre. Alors que jeudi tout était bouclé, le PSG a envoyé un contrat largement modifié à l'agent du joueur et cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tandis que Paris a tenté de sauver les meubles en avançant un problème de traduction, Thiago Motta a lui décidé de ne plus répondre aux appels du PSG et a donné l'ordre à son agent de le rejoindre immédiatement à Barcelone.

Injoignable pour les dirigeants parisiens, Thiago Motta n'a cependant pas perdu de temps et vendredi soir, il a déjeuné en Catalogne avec les responsables de l'Espanyol Barcelone afin d'entendre ce que ces derniers avaient à lui offrir. Selon le site Diario La Grada, le club barcelonais a proposé à l'ancien joueur du Paris Saint-Germain deux ans de contrat. Même si notre confrère espagnol admet que cela n'est pas gagné pour l'Espanyol, Thiago Motta ayant d'autres contacts, l'idée de jouer en Liga dans une ville qu'il connaît bien ne lui déplait pas. Pendant ce temps, le PSG peut toujours essayer de renouer le fil des discussions, mais ce n'est pas gagné...