PSG : Thiago Motta n’est plus si sûr de quitter Paris

Dans : PSG, Mercato.

En fin de contrat en juin prochain, Thiago Motta s’est montré clair ces derniers mois. Le milieu de 34 ans n’a pas l’intention de prolonger et souhaite donc quitter le Paris Saint-Germain.

Mais visiblement, l’international italien est plus attaché au club francilien qu’il ne le pensait. Sollicité par de nombreuses formations européennes, l’ancien joueur de l’Inter Milan ne prendra aucune décision sans en avoir discuté avec le président Nasser Al-Khelaïfi. Et surtout, Motta n’exclut pas l’idée de mettre un terme à sa carrière pour rester à Paris.

« Pour l’avenir de Thiago, nous sommes sereins, a confié son agent Alessandro Canovi à TMW. Il a la chance de pouvoir décider de ce qu’il souhaite en fin de saison. Le PSG est sa maison. Chaque décision sera prise en parfaite harmonie avec le président. Rejoindre le staff du PSG ? C’est possible, mais il me semble qu’il est encore un bon joueur. Nous devons attendre. En tant qu’agent, je dois respecter les souhaits de Thiago. Il y a des milliers de possibilités et un millier de projets. » Au vu de ses performances, Motta peut facilement envisager au moins une saison de plus au PSG ou ailleurs.