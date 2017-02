PSG : Thiago Motta n'est pas d'accord avec Pierre Ménès

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Après la victoire du Paris Saint-Germain à Dijon (1-3), Pierre Ménès a clairement fait savoir qu'il redoutait une grosse déconvenue pour le club de la capitale lors de sa prochaine double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des champions. Car en Bourgogne, le PSG a cafouillé son football avant de se réveiller en toute fin de rencontre.

Cet avis du consultant de Canal+ n'est pas du tout partagé par Thiago Motta, lequel estime qu'il ne faut pas tout mélanger entre la Ligue 1 et la Ligue des champions. « Si ce match est inquiétant avant le Barça ? Ce n'est pas forcément bien de tout comparer avec le Barça. Il n'y a pas beaucoup de matchs faciles dans le championnat. Tous nos adversaires donnent le maximum. Les matchs comme celui-ci, c'est important de savoir les gagner. On doit se satisfaire du résultat et de notre façon de jouer. On a eu le contrôle de la partie, c'est le plus important », a confié Thiago Motta, qui estime qu'il serait un peu rapide de faire des raccourcis entre les différentes rencontres qui s'enchaînent actuellement pour le Paris Saint-Germain.