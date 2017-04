PSG : Technique, physique... Pour Verratti, Rabiot explose tout le monde

Dans : PSG, Ligue 1.

Comme la saison dernière, le point fort du PSG lors de cet exercice 2016-2017 aura clairement été la richesse de son milieu de terrain avec Adrien Rabiot, Thiago Motta, Blaise Matuidi et évidemment Marco Verratti.

Désormais membre à part entière du groupe de Didier Deschamps en Equipe de France, Adrien Rabiot vit la saison de la confirmation. Le milieu de terrain de 22 ans réalise un exercice très convaincant avec le PSG, à tel point qu’il s’est affirmé comme un titulaire indiscutable d’Unai Emery dans le milieu de terrain parisien. Interrogé au sujet de son partenaire, Marco Verratti n'y est pas allé par quatre chemins. Selon lui, l’international français est aujourd’hui « le meilleur » milieu de terrain du monde à son âge.

« A son âge, c’est le meilleur du monde. Il a tout. Une grande personnalité, très fort physiquement et techniquement. Cette année il a trouvé sa place dans l’effectif et c’est une bonne nouvelle pour le PSG. Le coach a confiance en lui » a-t-il expliqué à nos confrères de Goal.

Le milieu de terrain italien de 24 ans s’est également exprimé au sujet de son compatriote Thiago Motta, toujours précieux malgré un temps de jeu plus faible que la saison passée (26 matchs en Ligue 1). « Sur le terrain, c’est le chef. Il ne fait pas 10 passes décisives dans l’année, mais il est très important dans l’équipe. Il comprend le football et je suis sûr qu’il sera entraîneur dans le futur. On doit profiter de lui car il est encore bon à son âge. Même physiquement. Il court beaucoup avec la tête sur le terrain. J’espère qu’il restera encore un an. J’essaye de le convaincre et je pense qu’il n’aura pas de problème à jouer encore » a-t-il conclu. Par ailleurs, Thiago Motta et Adrien Rabiot seront en concurrence pour le poste de sentinelle, ce mardi soir à Metz, comme l’a expliqué Unai Emery devant la presse.