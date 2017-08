Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le président de la Liga a tenu parole en refusant d'accepter le chèque de 222ME de l'avocat de Neymar afin de lever sa clause libératoire. Mais le très contesté Javier Tebas ne pouvait pas s'opposer à la décision du FC Barcelone d'encaisser l'argent, et ce jeudi soir la star brésilienne va donc quitter le championnat d'Espagne pour rejoindre la Ligue 1 et plus précisément le Paris Saint-Germain. Le patron de la Liga a toutefois voulu justifier sa décision de principe, même si elle aurait pu lui valoir de sérieux soucis avec la FIFA.

« Il y a un contrat entre le FC Brcelone et le joueur. Si Neymar dépose 222ME au club, ce dernier n’aura pas d'autre choix que de les accepter. Ce que nous ne voulons pas, c’est d'être au milieu de cette opération parce que l'origine de l'argent est illégal. Si cette offre était venue de Manchester United, nous n'avions rien à dire, ce n’est pas un club financièrement dopé. Cependant le PSG le club d’un état. Nous devons mettre fin à cette situation », a lancé Javier Tebas, qui compte désormais multiplier les actions pour essayer de faire sanctionner le Paris Saint-Germain.