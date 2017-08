PSG : Stéphane Pauwels se fait troller par Thomas Meunier sur Mbappé !

Dans : PSG, Ligue 1.

Stéphane Pauwels a eu, il y a deux mois, un avis très tranché sur la possible venue de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain lors de ce mercato. Sur le plateau de la chaîne L'Equipe, le consultant belge avait totalement repoussé ce transfert. « Vous êtes tous à côté de vos pompes. Il y aura deux choses concernant Mbappé, ou il reste à Monaco ou il va à Madrid. Mais il ne va pas signer à Madrid pour rester encore un an à Monaco. Ou il signe à Madrid et il joue à Madrid. Ou il reste à Monaco (...) Il n'ira jamais à Paris. Je vous mets mes deux bras, mes deux jambes. Pourquoi? Parce que je suis en contact et je suis au courant du dossier », avait lancé Stéphane Pauwels, qui visiblement était convaincu d'avoir raison.

Et forcément ces propos lui reviennent comme un boomerang alors que le transfert de Mbappé est presque acté. Pour faire monter le teasing autour de la signature de Kylian Mbappé, Thomas Meunier, dont on sait qu'il n'aime pas Stéphane Pauwels, a rappelé entre les lignes les prophéties de son compatriote. « Un scoop pour aujourd’hui ? Je pense en avoir un... J'ai des contacts sur le plateau de @lequipedusoir », a lancé le défenseur du PSG, toujours aussi malicieux.