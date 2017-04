PSG : Stéphane Guy annonce ce qui va coincer au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Malgré son doublé contre Avranches (0-4) mercredi, en quart de finale de la Coupe de France, Hatem Ben Arfa n’a sûrement pas bousculé la hiérarchie au Paris Saint-Germain.

Pour la venue de Guingamp dimanche soir en Ligue 1, l’attaquant parisien devrait retrouver sa place habituelle sur le banc des remplaçants. Une situation difficile à avaler pour l’ancien Niçois qui envisage un départ cet été si l’entraîneur Unai Emery est conservé. Mais d’après Stéphane Guy, Ben Arfa risque de se heurter à un obstacle majeur pendant ses futures négociations.

« Si Ben Arfa ne se satisfait pas de sa situation aujourd’hui, il quittera Paris parce qu’il n’y a pas de raison qu’elle change. Oui il a été bon contre le 13e de National mais il n’a pas bousculé les lignes. Il n’est pas passé devant Di Maria ou Draxler et il n’a pas mis en danger le nouveau statut de Pastore, a commenté le journaliste de Canal+. En revanche, on remarque son bel esprit depuis le début de saison. On imaginait qu’il jouerait peu. On pensait qu’il y aurait eu des soucis de personnalité et de rapport avec lui. Même sa vidéo est d’un ton d’un autre âge, d’un ton poétique. »

L’exemple Lavezzi

« Il aura beaucoup de propositions mais il a un salaire qui va poser des questions et des difficultés dans les négociations, ne nous y trompons pas, a prévenu notre confrère. On dit que tel ou untel veut quitter le PSG mais on a vu, à l’exemple de Lavezzi qui voulait quitter depuis deux ans le PSG et qui a trouvé un exil chinois, que les salaires qu’offre le PSG, personne ne peut s’aligner en France et quasiment personne en Europe non plus. » C’est souvent ce qui arrive lorsqu’un joueur est surpayé…