PSG : St Tropez, boite, acrobaties et Beyonce, Neymar part fort

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé la semaine dernière à Paris, Neymar a été présenté en grandes pompes au public du Parc des Princes ce samedi, en marge du match face à Amiens.

Après la victoire et un décrassage ce dimanche, Unai Emery a donné deux jours de repos à l’ensemble de son groupe, qui n’aura pas souvent d’aussi grandes plages de pause quand la saison sera vraiment lancée. Et il y en a un qui n’a pas tardé à en profiter, c’est Neymar. Le Brésilien est arrivé dimanche soir à Saint-Tropez pour une grandiose tournée de 48 heures.

Au menu selon Var Matin, un restaurant très coté puis une longue tournée en boite avant une virée en yacht pour faire quelques acrobaties, et notamment un plongeon du sommet du bateau devant l’œil des paparazzis. De quoi faire quelques frayeurs aux assureurs de la star brésilienne. Le désormais ancien joueur du FC Barcelone profite en tout cas pleinement dans l’une des plus luxueuses villas de Saint-Tropez, la Villa Octopussy, et tout cela aux frais de l’équipementier Nike qui paye l’addition de ce séjour. Et cela pourrait se terminer de manière grandiose, avec la venue annoncée des stars Beyonce et Jay Z pour une fiesta de mardi soir qui conclurait ces petites vacances bien remplies, avant une reprise de l’entrainement elle aussi très attendue au Camp des Loges.