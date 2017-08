PSG : Son choix, l’argent, la L1 et Piqué, Neymar a parlé

Dans : PSG, Ligue 1.

Présent ce vendredi en conférence de presse, Neymar a évoqué sans détour de nombreux sujets, rebondissant bien évidemment sur ces deux dernières semaines de folie qui ont précipité son transfert du FC Barcelone au Paris Saint-Germain. Un choix qu’il assume totalement, même s’il met en garde ceux qui annoncent que son envie n’a été dictée que par le nombre de zéros sur sa fiche de paye.

« Je suis venu pour l’ambition de ce club, qui est semblable à la mienne. Je voulais un plus grand défi. Mon coeur a penché vers Paris. Je suis donc venu pour faire de mon mieux et aider ce club à conquérir des titres. C’était une des décisions les plus difficiles de ma vie de venir, j’avais des amis au Barça et des joueurs fantastiques dans l’équipe. J’ai beaucoup pensé. Je laisse des amis derrière. Mais c’est le football. Un transfert juste pour l’argent ? Ces gens ne connaissent rien à ma vie. L’argent n’a jamais été ma première motivation. Je pense à être heureux et au bonheur de ma famille. Si c’était pour l’argent, je serais dans d’autres pays. Je regrette ceux qui pensent ainsi. Je remercie le PSG, qui croit en mon potentiel », a expliqué le Brésilien, qui est revenu sur les critiques à l’encontre de la Ligue 1, considérée en Espagne comme un championnat de seconde zone par rapport à la Liga.

« Je veux écrire l’histoire avec Paris. Notre plus grande ambition c’est la Ligue des Champions, mais on veut tous les titres. J’ai vu des critiques. Mais j’ai parlé avec des joueurs qui y sont passés et ils m’ont dit qu’il n’y a rien de facile. C’est un vrai défi. Le PSG veut tous les titres et a un potentiel très grand pour devenir le meilleur club du monde », a souligné un Neymar qui assume le fait de ne pas avoir voulu s’exprimer pendant les négociations. Il faut dire que le moindre message faisait l’effet d’une bombe, comme celui de Gérard Piqué qui a annoncé à tout le monde que Neymar restait à Barcelone.

« C’était un moment de détente et il a mis cette photo. Je lui avais demandé de ne pas la publier avec ce commentaire. Je n’avais pas encore décidé. Mais il a voulu s’exprimer, je le respecte. C’est un ami et je lui souhaite d’être heureux », a confié le désormais ex-barcelonais, qui a souligné de manière assez étonnante avoir douté de son transfert au PSG jusqu’au début de cette semaine.