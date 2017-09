PSG : Séville accuse Paris de « faire voler en éclats » le FPF !

Dans : PSG, Mercato, Liga, Ligue 1.

Durant tout l’été, Javier Tebas a critiqué le Paris Saint-Germain et ses investissements importants pour recruter Neymar et Kylian Mbappé. Après le président de la Ligue de Football Espagnol, c’est au tour de José Castro, président du FC Séville de sortir du bois. Sur les ondes de la radio COPE, le patron du club andalou dit STOP au PSG et à sa « folie ».

« Le transfert de Neymar est une folie. D’abord parce qu’aucun joueur ne vaut cet argent et, surtout, parce que je suis préoccupé par le fair-play financier. La Ligue française l’a fait voler en éclats. Le PSG n’est pas capable de générer de tels revenus. Ici, la Liga a fait du bon travail. Tu peux avoir les joueurs en fonction de la capacité de ton club à engranger des recettes » accuse celui qui est président du FC Séville depuis décembre 2013. Visiblement, la chasse au PSG est loin d’être terminée de l’autre côté des Pyrénées…