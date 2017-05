PSG : Seul Messi prive Cavani d'être le n°1 mondial !

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Europeen, Liga.

S'il n'est pas Champion de France à l'issue de cette saison, le Paris Saint-Germain ne pourra pas rejeter la faute sur Edinson Cavani.

Dimanche, en craquant complètement à Nice (3-1), le club de la capitale a sûrement dit adieu à la Ligue 1. Cet échec en championnat est finalement à l'image de la saison du PSG, qui a sombré dans les moments clés à cause d'un collectif défaillant. Malgré tout, certaines individualités ont été à la hauteur sous les ordres d'Emery. Et c'est notamment le cas d'Edinson Cavani, qui a pleinement répondu aux attentes placées en lui après le départ estival d'Ibrahimovic. Meilleur buteur de L1 avec 31 buts, l’attaquant uruguayen fait partie des meilleurs scoreurs d'Europe.

En 2017, l'attaquant uruguayen a fait trembler les filets à 22 reprises toutes compétitions confondues, en club et en sélection, avec notamment cinq doublés. Si Bas Dost (Sporting CP) et Robert Lewandowski (Bayern) ont fait aussi bien, seul Lionel Messi fait mieux que lui sur l'année civile avec 27 buts sous les maillots du Barça et de l'Argentine. Preuve s'il faut que Cavani fait bel et bien partie des meilleurs attaquants au monde. Et ça, le club francilien l'a bien compris en le prolongeant la semaine dernière jusqu'en 2020.