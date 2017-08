PSG : Sept départs pour financer l’arrivée de Mbappé !

Dans : PSG, Mercato.

Sur le plan du fair-play financier, le Paris Saint-Germain va une nouvelle fois devoir faire preuve d’ingéniosité pour rentrer dans les clous et éviter les sanctions de l’UEFA.

Car outre Neymar, dont la venue posait déjà question à ce sujet, le club francilien est désormais à fond sur Kylian Mbappé, qui devrait coûter la bagatelle de 180 ME environ. Comment faire passer ces dépenses à 400 ME sans se faire épingler ? Avec de telles recrues, les sponsors affluent, les négociations de partenariat sont à la hausse, les droits commerciaux bondissent et les places et les maillots s’arrachent, mais il faudra aussi dégraisser.

L’Equipe a fait les comptes, et sept départs sont nécessaires pour avoir des rentrées d’argent immédiates et une masse salariale réduite. Pour le moment, un seul a eu lieu avec Jean-Kevin Augustin, qui a rapporté 13 ME. Pour le reste, trois joueurs du bout du banc doivent partir, il s’agit de Krychowiak, Ben Arfa et Jesé, qui ont tous un gros salaire. Pour les trois autres départs, il faut piocher dans des joueurs plus régulièrement utilisés. Ainsi, les dirigeants parisiens ont nommé Angel Di Maria, Lucas, Serge Aurier et Blaise Matuidi, et ils vont devoir en laisser filer au moins trois pour présenter des comptes plus honorable, le but étant de récupérer plus de 100 ME dans ces opérations.