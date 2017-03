PSG : Sceptique à son arrivée, Ibrahimovic est reparti convaincu

Dans : PSG, Ligue 1.

Même s’il a quitté le Paris Saint-Germain en fin de contrat l’été dernier, Zlatan Ibrahimovic garde de bons souvenirs du club de la capitale.

Ce n’était pourtant pas gagné lorsque le Suédois avait débarqué en 2012. Déjà sceptique concernant le projet de Qatar Sports Investments (QSI), l’attaquant arrivé en provenance du Milan AC avait découvert une équipe dont le niveau était encore loin du PSG d’aujourd’hui. Mais grâce aux conseils de l’ex-directeur sportif Leonardo, et au joli contrat proposé, Ibra s’est vite pris au jeu et ne regrette pas ses quatre saisons à Paris.

« Le PSG, c’était un projet un peu à risque, car personne ne savait comment cela allait se passer, s’est souvenu l’avant-centre de Manchester United au micro de Fox Sports. La première année, l’équipe n’était pas forte, ce ne fut pas facile pour Carlo Ancelotti. Ensuite, la deuxième année, on a pu voir la passion du peuple parisien. Celui qui ne se sent pas bien à Paris est fou ! Mais ce fut une bonne expérience, car c’était un projet risqué, mais j’ai cru en lui. Après, il y a des moments dans une carrière où vous vous demandez s’il faut continuer ou trouver autre chose. » En tout cas, Ibrahimovic a sûrement passé les plus belles années de sa carrière au PSG.