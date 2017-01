PSG : Sans Krychowiak ni Lo Celso à Rennes

Dans : PSG, Rennes, Ligue 1.

Pour le déplacement à Rennes samedi (17h) en championnat, le Paris Saint-Germain sera privé de Grzegorz Krychowiak et de Javier Pastore blessés. « Javier continue de travailler avec le kiné, a confié l’entraîneur Unai Emery. On verra quand il va revenir avec l'équipe, comment il se sent, mais ce n'est pas encore le moment. » Toujours chez les milieux de terrain, Giovani Lo Celso ne sera pas non plus convoqué. « Il a besoin d’adaptation », a expliqué l’Espagnol.